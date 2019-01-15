Александр Гулявцев: «Амур» проиграл много мелкой борьбы за шайбу

Хоккей 15 января 2019 17:27 Источник: ХК «Амур» Автор: Липкин Антон

«Локомотив» победил в Хабаровске, продлив серию поражений хозяев до семи матчей.

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:2) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Ключевое слово в этой победе – «на ноль», – сказал Гулявцев на пресс-конференции. – Может быть, какая-то одна шайба и перевернула бы игру, но сегодня у нас не получилась игра в атаке. Отчасти это произошло потому, что «Локомотив» хорошо сыграл в обороне.

Просили ребят играть пожестче. С этим справлялись, сами попадали на силовые. Но много проигрывали мелкой борьбы за шайбу, мало владели шайбой в зоне атаки, а в таком случае мало что может получиться».

Для «Амура» это поражение стало седьмым подряд. В следующем матче 17 января дальневосточники сыграют дома с «Йокеритом».