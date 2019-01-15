«Сибирь» вырвала домашнюю победу у «Сочи» - Советский спорт
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Хоккей15 января 2019 17:53Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Сибирь» вырвала домашнюю победу у «Сочи»

В Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимала «Сочи».

Матч закончился волевой победой хозяев со счетом 5:4.

В составе «Сибири» отличились Дмитрий Саюстов (12-я минута), Шейн Принс (13), Роман Савченко (20), Юкка Пельтола (39) и Максим Игнатович (52). У «Сочи» шайбы забросили Дмитрий Архипов (6), Эрик О’Делл (16), Юрки Йокипакка (20) и Мартин Бакош (25).

«Сочи» после 50 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко. У «Сибири» после 49 игр 40 баллов и 10-е место на Востоке.

В следующем матче «Сибирь» 17 января примет «Спартак», а «Сочи» в этот же день сыграет в гостях с «Авангардом».

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