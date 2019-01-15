«Спартак» на выезде обыграл «Барыс», уступая 0:3 по ходу матча

Хоккей 15 января 2019 18:48 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде обыграл астанинский «Барыс» со счетом 5:4.

У победителей встречи дубль оформил Анатолий Никонцев (12-я и 35-я минуты), а также по разу отличились Илья Талалуев (11), Егор Круженков (23) и Алексей Гришин (24), а у хозяев льда шайбы забросили Виктор Сведберг (1), Мэттью Фрэттин (5) и Андре Петерссон (7).

«Спартак» с 56 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Барыс» расположился на пятой строчке на Востоке, имея в активе 67 очков.

В следующем матче красно-белые 17 января на выезде сыграют с «Сибирью», а подопечные Андрея Скабелки в тот же день примут «Салават Юлаев».