Андрей Скабелка: Чем ближе концовка регулярного чемпионата, тем тревожнее

Хоккей 15 января 2019 19:57 Источник: ХК «Барыс» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Спартака» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Матерая команда, наверное, не проигрывает матч, когда ведет 3:0. Соглашусь, что поиграли сегодня в хоккей. Сложно комментировать такой матч. Игра длится 60 минут, и матерая команда играет все 60 минут. Когда ты так ведешь в счете, ты обязан доводить этот матч до победы. Не хватает нам этого инстинкта, когда надо сыграть на команду. Ты не думаешь о своих очках, ты не бежишь забивать, ты играешь по счету, ты играешь солидно. Вот этого, к сожалению, нам не хватает. И чем ближе концовка регулярного чемпионата, тем тревожнее. Соперника с победой, они молодцы, здорово сыграли. Никита Беспалов здорово вошел в игру, помог «Спартаку» выиграть. Чего не скажешь о нашем вратаре, который вошел в игру и тоже помог выиграть «Спартаку». Готовимся к следующей игре», - приводит слова Скабелки пресс-служба клуба.

В следующем матче красно-белые 17 января на выезде сыграют с «Сибирью», а «Барыс» в тот же день примет «Салават Юлаев».