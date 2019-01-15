Игорь Уланов: Игроки «Спартака» не опустили руки и вовремя собрались

Хоккей 15 января 2019 19:59 Источник: ХК «Барыс» Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» на выезде обыграл «Барыс», уступая 0:3 по ходу матча.

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвел итог матча с «Барысом» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Интересный хоккей сегодня получился, такой своеобразный. Похожая ситуация была в предыдущем матче. 2:0 вели, 2:3 проиграли. Здесь была практически такая же ситуация. Конечно же, надо отдать должное ребятам за их характер. Не сломались, не опустили руки, вовремя собрались. После трех пропущенных голов в первом же периоде вернулись в игру, второй период выиграли. Грамотно сыграли в третьем периоде, хотя были шансы у обеих команд. Хорошо нам помог Никита Беспалов. По-моему, соперник нанес 49 бросков, плюс 13 еще заблокировано. Это говорит о том, что характер у ребят приличный. Конечно, рады, что выиграли. Довольно интересно играть с «Барысом», это матерая команда, много опытных и талантливых хоккеистов», - приводит слова Уланова пресс-служба «Барыса».

«Спартак» с 56 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Барыс» расположился на пятой строчке на Востоке, имея в активе 67 очков.