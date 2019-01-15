СКА прервал победную серию из восьми матчей, уступив дома «Нефтехимику»

Хоккей 15 января 2019 21:55 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на домашнем льду в овертайме уступил нижнекамскому «Нефтехимику» – 2:3.

У победителей встречи голами отметились Андрей Нестрашил (11-я минута), Эмиль Галимов (23) и Павел Падакин (62), забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Сергей Плотников (6) и Алексей Бывальцев (10).

СКА прервал победную серию из восьми матчей и с 79 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Нефтехимик», одержавший вторую победу в последних пяти играх, расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 40 очков.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 17 января примут московское «Динамо», а команда из Нижнекамска в тот же день встретится с «Витязем».