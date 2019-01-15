«Авангард» в серии буллитов переиграл «Салават Юлаев»

Хоккей 15 января 2019 22:25 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Аванграда» в серии послематчевых буллитов одержали победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В основное время матча в составе омской команды заброшенными шайбами отметились Давид Деарне (27-я минута), Тейлор Бек (29), Виктор Стольберг (40) и Кирилл Семенов (53). У уфимского клуба отличились Захар Арзамасцев (9, 58), Александр Бурмистров (30) и Антон Бурдасов (58).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Деарне.

После этой победы «Авангард», набрав 71 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 61 балл, располагается на шестом месте.

В следующем матче «Авангард» на своем льду сыграет против «Сочи», а «Салават Юлаев» в гостях встретится с «Барысом».