«Слован» потерпел седьмое поражение кряду, уступив дома «Трактору»

Хоккей 15 января 2019 23:01 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ братиславский «Слован» на домашнем льду уступил челябинскому «Трактору» со счетом 0:2.

У победителей встречи голами отметились Данил Губарев (31-я минута) и Кристиан Томас (59, ПВ).

«Трактор» одержал вторую победу кряду и с 49 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Слован», потерпевший поражение в седьмой игре подряд, расположился на 12-й строчке на Западе, имея в активе 27 очков.

В следующем матче челябинцы 17 января примут «Торпедо», а подопечные Владимира Орсага 22 января на выезде сыграют с рижским «Динамо».