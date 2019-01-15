«Автомобилист» в овертайме переиграл рижское «Динамо»

Хоккей 15 января 2019 23:06 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Автомобилиста» в овертайме взяли верх над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча у екатеринбургского клуба заброшенной шайбой отметился Дэн Секстон (48-я минута). У рижской команды отличился Мэтью Майоне (50).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Франсис Паре.

После этой победы «Автомобилист», набрав 84 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 48 баллов, занимает девятую строчку на «Западе».

В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет против ЦСКА, а «Динамо» на своем льду встретится с «Металлургом».