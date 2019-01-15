«Слован» первым потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

Хоккей 15 января 2019 23:49 Источник: «Советский спорт»

Во вторник, 15 января, братиславский «Слован» на своем льду уступил челябинскому «Трактору» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, потерпев седьмое поражение кряду.

После 51 встречи «Слован», набрав 27 очков, занимает последнее, 12-е место, в турнирной таблице Западной конференции. При этом клубу из Словакии осталось провести в чемпионате 11 игр, в которых он сможет набрать максимум 22 балла. В то же время от восьмого места братиславскую команду отделяет 24 очка.

Таким образом, «Слован» стал первой командой КХЛ, лишившейся даже теоретических шансов на попадание в плей-офф.

Напомним, что ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина обеспечили себе СКА, ЦСКА, «Автомобилист», «Ак Барс» и «Авангард».