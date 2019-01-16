Вячеслав Буцаев: Команда верила в победу над СКА до последнего

Хоккей 16 января 2019 00:33 Источник: ХК СКА

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев – о победе над СКА (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хотел бы ребят – команду и организацию – поздравить с победой. Именно сегодня была та игра, которую мы бы хотели видеть в оставшихся матчах.

Сегодня действительно команда верила в победу до последнего, несмотря на неудачное начало. Полностью выполнили игровую установку.

Ну, а о мотивации и говорить не надо – игра с такой командой всегда мотивирует на самом высоком уровне, – приводит слова Буцаева официальный сайт СКА.