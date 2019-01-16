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Хоккей16 января 2019 01:43Источник: ХК ЦСКА

Йозеф Яндач: Игра с ЦСКА была равной, все решили детали

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач – о поражении от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я бы хотел поздравить ЦСКА с победой. Я думаю, что это была равная игра. Все решило большинство и меньшинство, – приводит слова Яндача официальный сайт ЦСКА. – Мы не забили, поэтому проиграли. В конце уже открыли игру. Были моменты. Я знал о силе ЦСКА, как они играют в обороне. Сегодня игру решили детали.

– Во втором большинстве Сорокин совершил сэйв, когда Мозякин бросал уже в пустые ворота. Это был ключевой момент матча?
– Сорокин сотворил решающий момент игры. Я думал, что это гол. Это такое чудо от вратаря, очень хороший сэйв.

– Во втором периоде случился эпизод, когда Кулемин с Мозякиным вышли вдвоем против одного защитника. Кулемин завозил шайбу. Сначала вошел в зону. Судьи зафиксировали офсайд. Вы были очень недовольны.
– Пока я точно не знаю, как нам сказал наш видеотренер, который был сверху, там были два момента. Вот в этот момент, думаю, был офсайд, а в другом моменте – не было.

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