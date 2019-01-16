Игорь Никитин: Удаления выбивали из ритма, но ребята старались, самоотверженно играли

Хоккей 16 января 2019 01:50 Источник: ХК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин – о победе над «Металлургом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Сегодня равная игра была. Мы забили, это нам позволило больше контролировать игру, меньше сил тратить для преодоления обороны, ждать контратаку. Удаления выбивали из игрового ритма. Ребята старались, самоотверженно играли. Хорошая игра, – приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА.

– Показалось, что у ЦСКА были сложности в первом периоде. Это от того, что так «Магнитка» играл или сами вышли не очень готовыми? С чем связываете это? Было несколько пробросов, что не типично для команды, если брать по сезону.

– Соперник очень хорошо двигался. Мы в принципе, готовились к этому. Может быть просто график уже сказывается, количество игр. Тяжело концентрироваться, настраиваться. Даже не просто на какого-то соперника, а просто на игру. Когда ты вошли в игру, затравились, в драку ввязались, тогда уже включились. Были проблемы, мы ребятам сказали, они отреагировали.

– Как определяют игрока встречи внутри раздевалки после матча? Китель сегодня дали Телегину. Неожиданно, учитывая сэйв Сорокина. Что скажите на этот счет? Тренерский штаб участвует в этом? Или это мнение Григоренко, который отдавал китель?

– Это внутреннее дело коллектива. Раздевалка живет по своим законам. Там свое понимание игры и чести. Мы в то, что ребята определяют, не лезем, не корректируем. Это их вотчина.