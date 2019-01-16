Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси»

Хоккей 16 января 2019 06:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене "Блю Джекетс".

Хоккеисты "Коламбуса" нанесли поражение "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:1.

Отметим, что российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин забросил шайбу и отдал голевой пас. Его парнтер по команде Сергей Бобровский провел всю игру в запасе.

Таким образом, "Блю Джекетс" набрали 59 очков и вышли на третью позицию в таблице Восточной конференции. У "Дэвилз" 43 балла и 11-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Нью-Джерси» – 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Голы: Аткинсон (Дюбуа), 00:45 – 1:0; Дженнер (Андерсон), 02:28 – 2:0; Панарин (Савар, Аткинсон), 17:20 – 3:0; Дюбуа (Веренски, Панарин), 21:45 – 4:0; Коулман (Мюллер, Лавджой), 38:24 – 4:1.