«Рейнджерс» разгромил «Каролину», Бучневич оформил дубль

Хоккей 16 января 2019 06:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Мэдисон Сквер Гарден".

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:2.

Отметим, что российский нападающий хозяев Павел Бучневич забросил две шайбы, а его партнер по команде Владислав Наместников отдал голевой пас.

Еще один российский игрок – голкипер Александр Георгиев провел весь матч на скамейке запасных, а форвард "Каролины" Андрей Свечников отыграл 16 минут и 20 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Каролина» – 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

Голы: Деанджело (Веси, Нивс), 01:16 – 1:0; Мяэналанен, 09:24 – 1:1; Зибанеджад (Крайдер, Шаттенкирк), 12:41 – 2:1; Зибанеджад (Цуккарелло, Крайдер), 14:22 – 3:1; Бучневич (Зибанеджад, Цуккарелло), 23:41 – 4:1; Бучневич (Зибанеджад, Цуккарелло), 44:19 – 5:1; Мяэналанен (Раск, Фолк), 51:51 – 5:2; Деанджело (Наместников, Нивс), 52:55 – 6:2.