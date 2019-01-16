«Вашингтон» проиграл на выезде «Нэшвиллу» и потерпел третье поражение кряду

В составе победителей хет-трик оформил Виктор Арвидссон. Два гола в активе Ника Бонино.
Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Нэшвиллу" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:7.
Российские нападающие "столичных" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по голевой передаче.
Их партнер по команде – защитник Дмитрий Орлов провел на льду 21 минуту и 8 секунд, завершив зматч с показателем полезности "-4".
Таким образом, "Вашингтон" потерпел третье поражение кряду. Следующий матч команда проведет против "Айлендрес" 19 января. "Нэшвилл" днем ранее сыграет с "Виннипегом".
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» – «Вашингтон» – 7:2 (2:0, 4:1, 1:1)
Голы: Арвидссон (Экхольм, Форсберг), 03:45 – 1:0; Бонино (Сиссонс, Уотсон), 10:33 – 2:0; Арвидссон (Суббэн, Джохансен), 21:21 – 3:0; Бекстрем (Карлсон, Овечкин) – 27:07 – 3:1; Арвидссон (Джохансен), 32:08 – 4:1; Гримальди, 34:57 – 5:1; Бонино (Экхольм, Хартман), 39:54 – 6:1; Йернкрок (Фиала), 47:56 – 7:1; Оши (Кузнецов, Врана), 56:11 – 7:2.