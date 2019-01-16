Хоккей 16 января 2019 06:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

«Вашингтон» проиграл на выезде «Нэшвиллу» и потерпел третье поражение кряду

В составе победителей хет-трик оформил Виктор Арвидссон. Два гола в активе Ника Бонино.