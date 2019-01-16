«Лос-Анджелес» уступил «Миннесоте», Ковальчук прервал безголевую серию из 10 матчей

Хоккей 16 января 2019 07:13

Встреча прошла на домашней арене "Уайлд".

Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" потерпели гостевое поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" – 2:3 Б.

Российский форвард "королей" Илья Ковальчук поразил ворота соперника и прервал безголевую серию из 10 матчей. В серии буллитов он отличиться не смог.

18 января "Лос-Анджелес" сыграет против "Далласа", а "Миннесота" в тот же день встретится с "Анахаймом".

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» – «Лос-Анджелес» – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Нидеррайтер (Эрикссон Эк, Фолиньо), 30:16 – 1:0; Ковальчук (Браун, Фанеф), 36:03 – 1:1; Стаал (Сутер, Сперджен), 47:13 – 2:1; Картер (Кемпе, Тоффоли), 57:30 – 2:2.

Победный буллит: Цукер, 65:00 – 3:2.