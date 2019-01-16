«Тампа» победила «Даллас», Василевский оформил третий шатаут в сезоне - Советский спорт
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Хоккей16 января 2019 07:41Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Тампа» победила «Даллас», Василевский оформил третий шатаут в сезоне

Встреча прошла на домашней арене "Старз".

Хоккеисты "Тампы-Бэй" одрежали победу над "Далласом" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0).

Отметим, что российский голкипер "молний" Андрей Василевский отразил все 35 бросков по своим воротам, оформив третий шатаут в сезоне.

Его партнер по команде – защитник Михаил Сергачев забросил шайбу. Еще один россиянин из "Тампы" Никита Кучеров провел на льду 20 минут и 34 секунды.

Нападающие "Далласа" Александр Радулов и Валерий Ничушкин сыграли 23:32 и 10:24 соответственно, а голкипер Антон Худобин отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Тампа-Бэй» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Палат (Стэмкос, Гурд), 07:55 – 0:1; Сергачев (Чирелли), 49:15 – 0:2.

#нхл#хк тампа-бэй лайтнинг#хк даллас старз
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