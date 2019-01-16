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Хоккей16 января 2019 10:56Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Джон Торторелла: Панарин наслаждается игрой

Форвард «Коламбуса» забил и сделал голевую передачу в матче с «Нью-Джерси».

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1) высказался об игре форварда Артемия Панарина.

«Он относится к игре так, как и всегда, – приводит слова Тортореллы официальный сайт лиги. – В какой-то момент он не выигрывал единоборства так, как мы от него ждем, но сейчас делает это снова.

Мне кажется, что он наслаждается игрой. Я ему верю. Не думаю, что он знает, что будет дальше, но мы с этим ничего поделать не можем. Мы просто будем заниматься своим делом».

В матче с «Нью-Джерси» 27-летний российский нападающий набрал 2 (1+1) очка и продлил голевую серию до четырех игр.

Теперь на счету Панарина 52 (18+34) очка в 44 матчах, и он остается лучшим бомбардиром команды.

Добавим, что по окончании сезона форвард может стать неограниченно свободным агентом.

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