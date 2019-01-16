Антон Худобин о низкой результативности «Далласа»: Можем, нам всем побриться налысо

Хоккей 16 января 2019 13:44 Источник: The Athletic Автор: Липкин Антон

«Звезды» проиграли третий матч подряд, в которых забили только два гола.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (0:2) высказался о низкой результативности «звезд».

«Думаю, сегодня ребята играли действительно здорово, – приводит The Athletic слова Худобина. – Мы просто не смогли отправить шайбу в ворота. Хотя это не оправдание.

Может быть, нам стоит сходить в парикмахерскую и побриться налысо. Не знаю, что еще сделать».

32-летний российский вратарь отразил 19 из 21 броска игроков «молний». «Даллас» проиграл третий матч подряд, в которых забросил только две шайбы.

Следующую игру команда проведет в ночь на пятницу – дома с «Лос-Анджелесом».