Хольм заменит Баранцева на Матче звезд КХЛ - Советский спорт
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Хоккей16 января 2019 14:19Источник: КХЛАвтор: Липкин Антон

Хольм заменит Баранцева на Матче звезд КХЛ

Защитник «Торпедо» получил травму.

Защитник «Торпедо» Денис Баранцев получил травму и не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ в Казани, сообщает официальный сайт лиги.

Его место в составе команды дивизиона Чернышева займет другой игрок обороны нижегородского клуба – швед Филип Хольм.

27-летний Хольм проводит первый сезон в КХЛ и в 49 матчах набрал 24 (6+18) очка при показателе полезности «–15» и 34 минутах штрафа.

Напомним, Матч звезд КХЛ в Казани пройдет 19-20 января. В первый день состоится мастер-шоу, во второй – полуфиналы, матч за третье место и финал в формате «три на три».

Добавим, что в нынешнем сезоне «Торпедо» переведено в Восточную конференцию и выступает в дивизионе Харламова.

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