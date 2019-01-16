Хольм заменит Баранцева на Матче звезд КХЛ

Хоккей 16 января 2019 14:19 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Защитник «Торпедо» получил травму.

Защитник «Торпедо» Денис Баранцев получил травму и не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ в Казани, сообщает официальный сайт лиги.

Его место в составе команды дивизиона Чернышева займет другой игрок обороны нижегородского клуба – швед Филип Хольм.

27-летний Хольм проводит первый сезон в КХЛ и в 49 матчах набрал 24 (6+18) очка при показателе полезности «–15» и 34 минутах штрафа.

Напомним, Матч звезд КХЛ в Казани пройдет 19-20 января. В первый день состоится мастер-шоу, во второй – полуфиналы, матч за третье место и финал в формате «три на три».

Добавим, что в нынешнем сезоне «Торпедо» переведено в Восточную конференцию и выступает в дивизионе Харламова.