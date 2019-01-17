«Филадельфия» победила «Бостон», Проворов набрал два очка

Хоккей 17 января 2019 06:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Филадельфии" обыграли "Бостон" со счетом 4:3.

Отметим, что российский защитник "Флайерз" Иван Проворов отдал две голевых передачи, а его одноклубник Шон Кутюрье оформил хет-трик.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Бостон» – 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 4 Пастрняк (Маршанд, Крюг); 0:2 – 9 Цегларик (Крейчи, Дебраск); 1:2 – 12 Линдблум (Проворов, Жиру); 2:2 – 25 Кутюрье (Сэнхайм, Ворачек); 3:2 – 26 Кутюрье (Симмондс, Жиру); 4:2 – 55 Кутюрье (Проворов, Линдблум); 4:3 – 58 Цегларик (Крюг, Маршанд).