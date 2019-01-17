«Колорадо» проиграл «Оттаве», несмотря на 26 сейвов Варламова и шайбу Задорова - Советский спорт
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Хоккей17 января 2019 07:25Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Колорадо» проиграл «Оттаве», несмотря на 26 сейвов Варламова и шайбу Задорова

Встреча прошла на домашней арене "Сенаторз".

Хоккеисты "Колорадо" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы".

Отметим, что защитник "Эвеланш" Никита Задоров отметился заброшенной шайбой. Для россиянина этот гол стал четвертым в сезоне.

Его партнер по команде – голкипер Семен Варламов отразил 26 бросков из 30.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Колорадо» – 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Голы: Ткачак (Тирни, Дзингел), 22:06 – 1:0; Стоун (Сиси), 23:13 – 2:0; Дзингел (Шабо, Дюшен), 29:01 – 3:0; Задоров (Маккиннон, Рантанен), 38:53 – 3:1; Дюшен (Смит), 47:49 – 4:1; Маккиннон (Бэрри, Рантанен), 56:01 – 4:2; Дюшен, 58:58 – 5:2.

#нхл#хк колорадо эвеланш#хк оттава сенаторз
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