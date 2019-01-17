«Северсталь» одержала шестую победу подряд, обыграв «Адмирал»

Хоккей 17 января 2019 14:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал «Северсталь».

Матч закончился победой череповецкой команды со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Картер Эштон (6-я минута), Евгений Лапенков (24), Егор Бабенко (33) и Сергей Монахов (53). У «Адмирала» отличились Сергей Коньков (18) и Денис Вихарев (47).

После 50 матчей «Северсталь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 38 очками. «Адмирал» идет последним, 13-м, на Востоке с 31 баллом после 48 игр.

В следующем матче «Адмирал» 22 января сыграет дома с «Авангардом», а «Северсталь» на день раньше на выезде встретится с московским «Динамо».