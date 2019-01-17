«Амур» потерпел восьмое поражение кряду, уступив «Йокериту» по буллитам

Хоккей 17 января 2019 15:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал «Йокерит».

Победу в матче по буллитам одержала команда из Хельсинки – 5:4. «Амур» потерпел восьмое поражение подряд в регулярном чемпионате.

В составе «Йокерита» дубль оформил Стив Мозес (42-я минута, 53), еще по шайбе забросили Кристиан Весалайнен (39), Никлас Йенсен (50) и Брайан О’Нилл, ставший автором победного буллита. У «Амура» отличились Томаш Зогорна (20), Дмитрий Швиденко (22), Антона Лазарев (47) и Максим Кондратьев (52).

«Йокерит» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 68 очков после 49 матчей. «Амур» идет 12-м на Востоке с 33 баллами после 49 игр.

В следующем матче команда из Хабаровска примет дома 22 января «Сибирь», а клуб из Финляндии днем ранее сыграет дома с «Нефтехимиком».