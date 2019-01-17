Владислав Третьяк: Сборной России по силам бороться за главные медали МЧМ

Хоккей 17 января 2019 16:30 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением насчет выступления молодежной сборной России на чемпионате мира-2019 в Ванкувере.

Российские хоккеисты стали бронзовыми медалистами молодежного чемпионата.

«Уверен, после яркой игры в Ванкувере хоккеисты молодежной сборной получат в своих клубах больше игрового времени. Матчи показали, что у ребят есть характер и мастерство, они готовы доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе команд мастеров. Только в настоящих битвах закаляются умения хоккеиста, и только так мы сможем подготовить игроков, которые придут на смену нынешним звездам национальной сборной.

Наша сборная проявила себя достойно, показала хороший хоккей. Все мы — тренеры, игроки, болельщики — знаем, что команде было по силам бороться за главные медали. Чемпионат в очередной раз доказал, что молодежный хоккей непредсказуем», - приводит слова Третьяка пресс-служба Федерации хоккея России.