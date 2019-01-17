«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в гостях и вышел на третье место на Западе

Хоккей 17 января 2019 16:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Шанхае состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Локомотив».

Ярославская команда одержала победу со счетом 5:1. Для команды Дмитрия Квартальнова эта победа стала третьей подряд.

В составе «Локомотива» отличились Денис Алексеев (10-я минута), Артур Каюмов (11), Андрей Локтионов (20), Брэндон Козун (29) и Даниил Апальков (53). Единственную шайбу у «Куньлуня» забросил Виктор Бартли (46).

«Локомотив» обогнал «Йокерит» и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 69 очков после 51 матча. «Куньлунь» занимает 9-е место на Востоке с 43 баллами после 50 игр.

В следующем матче команда китайская команда 22 января примет «Салават Юлаев», а «Локомотив» в этот же день сыграет дома с ЦСКА.