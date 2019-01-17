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Хоккей17 января 2019 17:42Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Никита Задоров: Варламов дал нам шанс зацепиться за игру

«Колорадо» проиграл в гостях «Оттаве».

Защитник «Колорадо» Никита Задоров после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:5) высказался об игре голкипера Семена Варламова.

«В первом периоде он был невероятен и сделал несколько эпичных сэйвов, дав нам шанс зацепиться за игру», – приводит слова 23-летнего игрока обороны официальный сайт НХЛ.

В матче с «сенаторами» 30-летний российский голкипер отразил 26 из 30 бросков соперника.

На счету Задорова четвертый гол в сезоне. Несмотря на поражение «лавин», защитник завершил игру с показателем полезности «+1».

Добавим, что дубль в ворота своей бывшей команды сделал форвард «Оттавы» Мэтт Дюшен.

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