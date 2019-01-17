Шайба Кормье в овертайме принесла «Барысу» победу над «Салаватом Юлаевым» - Советский спорт
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Хоккей17 января 2019 19:02Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Шайба Кормье в овертайме принесла «Барысу» победу над «Салаватом Юлаевым»

В Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал «Салават Юлаев».

В основное время матча команды не смогли выявить победителя. В овертайме, благодаря шайбе Патриса Кормье, «Барыс» одержал победу.

«Барыс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 очков после 49 матчей. «Салават Юлаев» идет шестым с 62 баллами после 52 игр.

В следующем матче казахстанская команда 22 января сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», а клуб из Уфы в этот же день сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар».

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