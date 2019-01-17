Дубль Шолохова помог «Трактору» одержать домашнюю победу над «Торпедо» - Советский спорт
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Хоккей17 января 2019 19:14Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Дубль Шолохова помог «Трактору» одержать домашнюю победу над «Торпедо»

В Челябинске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал «Торпедо».

Матч закончился победой хозяев со счетом 3:2. Для команды из Челябинска эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате.

В составе «Трактора» дубль оформил Марсель Шолохов (37-я минута, 42), еще одну шайбу забросил Йонас Энлунд. У «Торпедо» отличились Эндрю Кэлоф (16) и Данил Веряев (29).

«Торпедо» и «Трактор» занимают седьмое и восьмое место соответственно в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях 22 января с «Автомобилистом», в «Торпедо» днем ранее сыграет на выезде со «Спартаком».

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