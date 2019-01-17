Андрей Скабелка: Игроки «Барыса» были уверены, что выйдут в плей-офф

Хоккей 17 января 2019 21:05 Источник: ХК «Барыс» Автор: Сметанникова Дарья

«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» (1:0 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ и обеспечил себе место в плей-офф-2019.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал итог матча в Астане.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить болельщиков. На протяжении последних трех-четырех игр болельщики становятся нашим шестым игроком. Мы это ощущаем, это придает энергию команде. По игре: мне понравился сегодняшний матч. Несмотря на то, что в основное время не было забитых голов, игра была напряженная. Много было стычек, понятно, никто не хотел уступать. Мы уже «Салавату» две игры проиграли в этом сезоне. Это очень хорошая командная победа. Никто не выпал, все друг за друга бились, и все вместе добыли эту победу. Хочу поблагодарить команду.

Я думаю, что команда идет достаточно уверенно по сезону. До конца регулярного чемпионата ещё 13 игр. Я могу поздравить всех болельщиков с тем, что мы уже вышли в плей-офф. Но мы даже, если честно, об этом и не думали. Скажу так, мы были уверены, и уверенность основывалась на предыдущих играх. То, что это произошло сегодня – здорово», - приводит слова Скабелки пресс-служба клуба.

В следующем матче казахстанская команда 22 января сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», а клуб из Уфы в этот же день сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар».