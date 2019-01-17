«Витязь» на выезде одержал волевую победу над «Нефтехимиком» - Советский спорт
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Хоккей17 января 2019 21:34Источник: «Советский спорт»

«Витязь» на выезде одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду проиграл подольскому «Витязю» с минимальным счетом со счетом 1:2.

У победителей встречи голами отметились Алексей Макеев (56-я минута) и Михал Ржепик (59), а у хозяев льда шайбу забросил Рафаэль Бикмуллин (31).

«Витязь» одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 54 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 40 очков.

В следующем матче команда из Подольска 23 января примет «Торпедо», а подопечные Вячеслава Буцаева двумя днями ранее на выезде сыграют с «Йокеритом».

#кхл#хк витязь#хк нефтехимик
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