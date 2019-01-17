СКА прервал победную серию московского «Динамо» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей17 января 2019 21:49Источник: «Советский спорт»

СКА прервал победную серию московского «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на домашнем льду обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Динар Хафизуллин (15-я минута), Павел Дацюк (28) и Антон Белов (52), а у гостей единственную шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий.

СКА одержал девятую победу в последних десяти играх и с 81 очком занимает второе место в Западной конференции, а «Динамо», прервавшее серию из трех побед, в ней же расположилось на пятой строчке, имея в активе 58 очков.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 22 января примут минское «Динамо», а команда Владимира Крикунова днем ранее примет «Северсталь».

#кхл#хк ска#хк динамо москва
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта