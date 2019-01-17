ЦСКА одержал четвертую кряду сухую победу, обыграв «Автомобилист» - Советский спорт
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Хоккей17 января 2019 21:57Источник: «Советский спорт»

ЦСКА одержал четвертую кряду сухую победу, обыграв «Автомобилист»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл «Автомобилист» со счетом 3:0.

У победителей встречи дубль оформил Антон Слепышев (46-я и 56-я минуты) и единожды отличился Константин Окулов (1).

ЦСКА одержал четвертую сухую победу кряду и с 86 очками лидирует в Западной конференции, а «Автомобилист», потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на первой строчке на Востоке, имея в активе 79 очков.

В следующем матче армейцы 22 января на выезде сыграют с «Локомотивом», а команда из Екатеринбурга в тот же день примет «Трактор».

#кхл#хк цска#хк автомобилист
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