«Сочи» прервал серию поражений, обыграв в Балашихе «Авангард» - Советский спорт
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Хоккей17 января 2019 22:09Источник: «Советский спорт»

«Сочи» прервал серию поражений, обыграв в Балашихе «Авангард»

В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» в Балашихе проиграл «Сочи» со счетом 2:4.

У победителей встречи голами отметились Мартин Бакош (17-я минута), Станислав Бочаров (26), Шон Коллинз (49) и Артем Томилин (50), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Тейлор Бек (37).

«Сочи» прервал серию из трех поражений и с 53 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Авангард» расположился на второй строчке на Востоке, имея в активе 71 очко.

В следующем матче «леопарды» 23 января примут «Нефтехимик», а омичи днем ранее на выезде сыграют с «Адмиралом».

#кхл#хк авангард#хк сочи
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