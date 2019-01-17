«Металлург» на выезде переиграл рижское «Динамо»

Хоккей 17 января 2019 22:47 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» на домашнем льду уступило магнитогорскому «Металлургу» – 0:2.

У победителей встречи голами отметились Михал Булирж (42-я минута) и Евгений Тимкин (59).

«Металлург» одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 70 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Динамо», потерпевшее пятое кряду поражение, расположилось на девятой строчке на Западе, имея в активе 48 очков.

В следующе матче «Магнитка» 22 января примет «Барыс», а рижане в тот же день сыграют со «Слованом».