Владимир Крикунов: С одним голом выиграть у такой команды, как СКА невозможно

Хоккей 17 января 2019 23:07 Источник: ХК СКА

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов – о поражении от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Сегодня мы, как говорят, были не в голосе. И первое наше звено тоже, хотя забили они один гол. Но в целом играли не очень хорошо, – приводит слова Крикунова официальный сайт СКА. – Недоволен ни результатом, ни игрой.

В общем-то, с одной стороны, ребята вроде старались. Но, к сожалению, поставили молодого парня в четвертом звене – и оно у нас пропустило два гола, что, наверное, и предопределило этот результат. Но с одним голом выиграть у такой команды, как СКА невозможно.