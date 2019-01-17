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Хоккей17 января 2019 23:07Источник: ХК СКА

Владимир Крикунов: С одним голом выиграть у такой команды, как СКА невозможно

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов – о поражении от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Сегодня мы, как говорят, были не в голосе. И первое наше звено тоже, хотя забили они один гол. Но в целом играли не очень хорошо, – приводит слова Крикунова официальный сайт СКА. – Недоволен ни результатом, ни игрой.

В общем-то, с одной стороны, ребята вроде старались. Но, к сожалению, поставили молодого парня в четвертом звене – и оно у нас пропустило два гола, что, наверное, и предопределило этот результат. Но с одним голом выиграть у такой команды, как СКА невозможно.

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