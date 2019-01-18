Сергей Плотников: Такие игры подготавливают нас к плей-офф

Хоккей 18 января 2019 00:14 Источник: ХК СКА

Нападающий СКА Сергей Плотников – о победе над московским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Первый период получился непростым. Почему так?

– Да, игра получилось сложной. «Динамо» – хороший соперник, у них поменялся наставник, команда добавила физически, и поэтому пришлось с ними поработать в хорошем темпе. Но это нам идет на пользу, такие игры подготавливают нас к плей-офф. В таких матчах нужно всегда возвращаться назад, идти в борьбу, выигрывать единоборства – это как раз то, что нам нужно.

– По ходу матча казалось, что СКА «притирается» к игре соперника, и что за счет этого команде удалось реализовать свои моменты и победить. Так ли это?

– Да, мы стали подстраиваться под игру, которую они нам предлагали, искать их слабые места. Думаю, если бы у нас получилось лучше реализовать свои моменты, игралось бы полегче, и результат был бы немного другой, – приводит слова Плотникова официальный сайт СКА.