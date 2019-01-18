Игорь Никитин: Прошлое поражение все помнили, поэтому довольны победой - Советский спорт
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Хоккей18 января 2019 01:21Источник: ХК ЦСКА

Игорь Никитин: Прошлое поражение все помнили, поэтому довольны победой

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин – о победе над «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– У нас сегодня ребята хорошую игру провели, – приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА. – Нападающих соперника опасных прикрыли. Играли в атаке, хорошо двигались, обостряли. Поблагодарили за такую игру.

Непростой график, но ребята вытаскивали себя. Соперник хороший, раздражителем был. Прошлое поражение все помнили, поэтому довольны победой, готовимся дальше.

– Уже третью игру подряд не выступает Сергей Андронов. Что с ним?
– У него повреждение нижней части тела. Он тренируется сейчас. Послезавтра на лед уже выходит. Готовится к следующим играм.

#кхл#хк цска#хк автомобилист#никитин игорь
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