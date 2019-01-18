Андрей Мартемьянов: Огромные претензии по игре в атаке к нашим нападающим и защитникам

Хоккей 18 января 2019 01:52 Источник: ХК ЦСКА

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов – о поражении от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляем команду ЦСКА с победой, – приводит слова Мартемьянова официальный сайт ЦСКА. – В первый период мы играли по заданию. Желали, что будет в атаке такой серьезный напор. Выдержали его, в принципе.

Второй период, к сожалению, провалили. «Спасибо» вашему вратарю, нас держал все время в игре. Огромные претензии по игре в атаке к нашим нападающим и защитникам. Очень мало бросков в завершающей стадии. По приезду будем разбираться, что с нами случилось и двигаться дальше, готовиться к следующему матчу.