«Чикаго» уступил «Рейнджерс» и потерпел пятое поражение кряду

Хоккей 18 января 2019 06:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.

Российские нападающие Владислав Наместников и Павел Бучневич провели на льду 17:05 и 10:12 соответственно, а голкипер Александр Георгиев пропустил встречу.

В составе победителей отличились Филип Хитил, Матс Цуккарелло, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. У гостей – Брэндон Саад, Алекс Дебринкэт и Доминик Кагун.

Добавим, что россиянин Артем Анисимов отдал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Чикаго» – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Голы: Саад (Анисимов, Сибрук), 05:41 – 0:1; Хитил, 13:20 – 1:1; Цуккарелло (Крайдер, Стаал), 17:38 – 2:1; Крайдер, 33:09 – 3:1; Дебринкэт (Густафссон, Кейн), 41:40 – 3:2; Зибанеджад, 59:42 – 4:2; Кагун (Кемпф, Каджула), 59:58 – 4:3.