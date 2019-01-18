Сергей Бобровский: Не хочу говорить об отказе от пункта о запрете на обмен

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский не стал комментировать информацию, что перед дедлайном откажется от пункта в контракте о запрете на обмен.
1 июля 2019 года россиянин может стать неограниченно свободным агентом.
Ранее сообщалось, что он не хочет подписывать новый контракт. Недавно Бобровский был отстранен от команды из-за инцидента, «не соответствующего командным ценностям».
- Я не хочу говорить об этом (о запрете на обмен). Не хочу это комментировать, - цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.