Сергей Бобровский: Не хочу говорить об отказе от пункта о запрете на обмен - Советский спорт
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Хоккей18 января 2019 09:29Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Спирин Дмитрий

Сергей Бобровский: Не хочу говорить об отказе от пункта о запрете на обмен

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский не стал комментировать информацию, что перед дедлайном откажется от пункта в контракте о запрете на обмен.

1 июля 2019 года россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что он не хочет подписывать новый контракт. Недавно Бобровский был отстранен от команды из-за инцидента, «не соответствующего командным ценностям».

- Я не хочу говорить об этом (о запрете на обмен). Не хочу это комментировать, - цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

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