Гибсон, Раск и Лемье - три звезды игрового дня в НХЛ - Советский спорт
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Хоккей18 января 2019 10:24Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Спирин Дмитрий

Гибсон, Раск и Лемье - три звезды игрового дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Третья звезда - нападающий «Виннипег Джетс» Брендан Лемье, оформивший дубль в игре с «Нэшвилл Предаторз» (5:1).

Второй звездой назван вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск, отразивший 28 бросков из 30 в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:2) и повторивший клубный рекорд команды по победам, установленный 80 лет назад.

Первая звезда - вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, сыгравший на ноль в матче с «Миннесота Уайлд» (3:0) и отразивший 37 бросков.

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