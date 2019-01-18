Александр Радулов: Я огрызнулся на тренера, и меня посадили на скамейку

Хоккей 18 января 2019 10:26 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский нападающий не выходил на лед во второй части первого периода.

Форвард «Далласа» Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:2) объяснил, почему вторую часть первого периода провел на скамейке.

«Я играл плохо, а потом огрызнулся тренеру, и он меня посадил до конца периода, – приводит слова 32-летнего российского нападающего официальный сайт НХЛ. – Это правильное решение. Я не должен был так поступать. Это моя проблема, но я буду исправляться. Я хочу стать лучше и впредь не повторять таких ошибок».

Отметим, что в третьем периоде Радулов поучаствовал в единственном голе «Далласа» и набрал 40-е (14+26) очко в сезоне.