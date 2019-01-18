Александр Радулов: Я огрызнулся на тренера, и меня посадили на скамейку - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей18 января 2019 10:26Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Александр Радулов: Я огрызнулся на тренера, и меня посадили на скамейку

Российский нападающий не выходил на лед во второй части первого периода.

Форвард «Далласа» Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:2) объяснил, почему вторую часть первого периода провел на скамейке.

«Я играл плохо, а потом огрызнулся тренеру, и он меня посадил до конца периода, – приводит слова 32-летнего российского нападающего официальный сайт НХЛ. – Это правильное решение. Я не должен был так поступать. Это моя проблема, но я буду исправляться. Я хочу стать лучше и впредь не повторять таких ошибок».

Отметим, что в третьем периоде Радулов поучаствовал в единственном голе «Далласа» и набрал 40-е (14+26) очко в сезоне.

#нхл#хк даллас старз#хк лос-анджелес кингз#радулов александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта