«Металлург» представил форму к 90-летию Магнитогорска (фото)

Хоккей 18 января 2019 15:57 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск) Автор: Липкин Антон

В этой форме команда сыграет с «Барысом», «Трактором», «Автомобилистом» и СКА.

«Металлург» на своем официальном сайте представил игровые свитера к 90-летию с момента основания Магнитогорска.

Одним из элементов формы станет «суконка», то есть суконный костюм сталевара. Такие костюмы были разрезаны на элемент шестеренки с надписью «Магнитка».

Особым акцентом в дизайне формы является буква «М» – белая полоса, проходящая по рукавам и сходящаяся на груди – это дань уважения словам: Магнитогорск, ММК, металлургия.

На рукавах расположен один из старых логотипов комбината – стилизованная звезда, молот и надпись «ММК», который некоторое время был и логотипом «Металлурга». Шрифты для всей формы разрабатывались отдельно и являются эксклюзивными.

В этой форме «Металлург» проведет январскую серию домашних матчей с «Барысом», «Трактором», «Автомобилистом» и СКА.