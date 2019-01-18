Данис Зарипов: Очень надеюсь, что Зиновьев и Морозов успели соскучиться по хоккею

Хоккей 18 января 2019 20:07 Источник: Sport24.ru

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от предстоящего Матча звезд КХЛ.

- Я рад, что попал в последний вагон. Надеюсь, у нас получится подарить хороший эмоциональный праздник любителям хоккея Татарстана. Мне очень нравится такие мероприятия, это большой праздник хоккея в России, они необходимы. Еще не объявили в каких конкурсах будем принимать участие. Думаю, это произойдет завтра в раздевалке. Там уже будем решать к чему будем готовиться. Выступлю в любых в конкурсах.

Возвращение тройки Зарипов-Зиновьев-Морозов? Я больше всего боюсь. Не знаю, в какой форме мои партнеры, но очень надеюсь, что они успели соскучиться по хоккею и завтра сделают всю работу на льду, - передает слова Зарипова Sport24.ru.

Напомним, что после мастер-шоу, которое пройдет в Казани 19 января, на льду «Татнефть Арены» состоится матч между сборной Татарстана и ветеранами КХЛ. Ожидается, что в этой игре воссоединится знаменитая тройка «Ак Барса» Данис Зарипов - Сергей Зиновьев - Алексей Морозов.