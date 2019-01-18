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Хоккей18 января 2019 22:24Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Барри Троц: Постараемся взять в Вашингтоне два очка

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц заявил, что относится к предстоящему матчу в Вашингтоне, как к обычной игре.

- У меня будет много положительных эмоций. Я провел там четыре замечательных года. Мы часто выигрывали. У меня много друзей как в команде, так и в городе. Все будет хорошо. Я впервые играл против них в Нью-Йорке. Думаю, тогда была поставлена точка.

Теперь я в «Айлендерс». Я благодарен владельцам, болельщикам, игрокам, тренерам, медикам, всем, кто работает в клубе за успех, которого мы добились. Мы постараемся там взять два очка. Я отношусь к этому матчу, как к обычной игре, - приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в пятницу Троц впервые сыграет против «Кэпиталз» в Вашингтоне после того, как семь месяцев назад привел столичную команду к победе в Кубке Стэнли.

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