«Коламбус» без Бобровского проиграл «Монреалю»

Хоккей 19 января 2019 07:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Хоккеисты "Коламбуса" проиграли "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:4.

Отметим, что российский форвард "Блю Джекетс" Артемий Панарин провел на льду 20:58 и завершил матч с показателем полезности "-1".

Его партнер по команде – голкипер Сергей Бобровский пропустил игру.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Монреаль» – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Татар (Уэбер, Шапю), 06:44 – 0:1; Татар (Дано, Галлахер), 28:27 – 0:2; Бьеркстранд (Нэш, Джонс), 45:17 – 1:2; Армиа (Доми, Уэбер), 57:46 – 1:3; Армиа (Доми, Питри), 58:48 – 1:4.