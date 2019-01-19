Малкин помог «Питтсбургу» обыграть в овертайме «Аризону»

Хоккей 19 января 2019 08:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене "Койотс".

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Питтсбурга" оказались сильнее "Аризоны" – 3:2 ОТ.

В составе победителей отличились Юусо Рииккола, Джейк Гюнцель и Фил Кессел. У "койотов" это сделали Клейтон Келлер и Дерек Степан.

Отметим, что российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин отдал голевой пас. У защитника "Аризоны" Ильи Любушкина показатель полезности "-1", 2 броска, 5 силовых приёмов и 3 блок-шота за 12.03.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Питтсбург" – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0)

Голы: 1:0 – 12 Келлер (Гарланд, Экман-Ларссон); 1:1 – 24 Риикола (Симон, Петтерссон); 1:2 – 25 Генцел (Уилсон, Каллен); 2:2 – 54 Степан (Хиностроза, Ялмарссон); 2:3 – 64 Кессел (Малкин, Кросби)