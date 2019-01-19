Грайсс - первая звезда игрового дня в НХЛ

Хоккей 19 января 2019 10:21 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Спирин Дмитрий

НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

На первое место лига поставила голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Томаса Грайсса, который в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:0) отразил все 19 бросков.

Второй звездой назван нападающий «Калгари Флэймз» Сэм Беннетт, оформивший дубль и отдавший результативную передачу в матче с «Детройт Ред Уингз» (6:4).

Замкнул тройку лучших игроков дня нападающий «Монреаль Канадиенс» Томаш Татар, забросивший две шайбы в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:1).